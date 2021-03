Koronawirus. Dr Paweł Grzesiowski: Szczepionka nie zatrzyma epidemii Fotorzepa, Jakub Czermiński

- W marcu nikt nie byłby w stanie podać konkretnych liczb, natomiast to, że pandemia zaczęła się dwa miesiące wcześniej a wirus pojawił się bardzo szybko na wielu kontynentach to zwiastowało, że jest to zjawisko biologiczne, nad którym trudno przejąć kontrolę - mówił w TVN24 dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.