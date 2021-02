Rada Medyczna zmienia rekomendację. Szczepionka AstraZeneca także dla osób w wieku 60-65 lat

Wcześniej, na początku lutego, Rada Medyczna rekomendowała, by szczepionka wektorowa AstraZeneca przeciw Covid-19 była podawana w Polsce osobom dorosłym w wieku od 18 do 60 lat. „Rada Medyczna zarekomendowała, aby w pierwszej kolejności tą szczepionka zostali zaszczepieni nauczyciele, w tym na początku nauczyciele klas 1-3 oraz wychowawcy w przedszkolach” - poinformowano wówczas. Według części ekspertów szczepienie pedagogów w wieku powyżej 60 lat w późniejszym terminie jest niezgodne z konstytucją.

Rada Medyczna, w wyniku szczegółowych analiz, pozytywnie zaopiniowała stosowanie preparatu AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. W poniedziałek uruchomimy zapisy dla wszystkich nauczycieli do 65 r.ż. Rada rekomenduje stosowanie szczepionek na potrzeby grupy i etapu zero. pic.twitter.com/gskTaJU5js

Więcej informacji Dworczyk podał później, na konferencji prasowej. - Po konsultacjach z ekspertami minister zdrowia wydał wytyczne w formie komunikatu, który stwierdza, że szczepionką AstraZeneca mogą być szczepione wszystkie osoby urodzone w 1955 roku oraz młodsze. Zapisy nauczycieli, opiekunów żłobków, które zaczną się w poniedziałek będą już uwzględniały osoby starsze, osoby powyżej 65. roku życia, które będą mogły już się szczepić - powiedział

Skąd ta zmiana? - Jest wynikiem ciągle napływających informacji medycznych, wyników badań, które powodują, że kolejne kraje podwyższają wiek osób, które mogą być zaszczepione szczepionką AstraZeneca. Czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki będzie wynosił w Polsce od 10 do 12 tygodni - tłumaczył Dworczyk.

Szczepionka firmy AstraZeneca to szczepionka wektorowa, w której do dostarczenia kodu genetycznego białka S używany jest adenowirus. Nie powoduje on choroby u człowieka, nie replikuje, nie namnaża się, ale jest środkiem transportu dla tego kodu genetycznego i umożliwia przedostanie się do komórki, w której powstaje odporność. Brak rekomendacji tej szczepionki dla osób powyżej 60. roku życia tłumaczony był efektem zbyt wąskich badań w tej grupie wiekowej.

Rząd zapowiadał, że do końca lutego do Polski ma dotrzeć ok. pół miliona dawek szczepionki AstraZeneki.