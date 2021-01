Kiedy polska szczepionka przeciw COVID-19?

Naukowcy produkują oczyszczone białko tzw. kolca koronawirusa. W reakcji na pojawienie się tego białka organizm powinien wytworzyć odpowiedź immunologiczną. Do tego białka należy dodać kolejny ważny składnik szczepionki tzw. adjuwant - wzmacniacz reakcji immunologicznej - żeby szczepionka była gotowa do badań na zwierzętach.

Warszawski zespół pracuje nad tzw. szczepionką białkową. Oznacza to, że do organizmu - aby wywołać odpowiedź układu odpornościowego - dostarcza się białka charakterystyczne dla danego patogenu.

Naukowcy są gotowi do prowadzenia badań na zwierzętach, są na to wystarczające środki, ale już do kolejnych etapów badań potrzeba partnera, firmy farmaceutycznej, która pomoże w kwestii formulacji szczepionek. Jeśli prace się powiodą i szczepionka okaże się skuteczna i bezpieczna, będzie można przejść do testowania jej na ludziach.

Szczepionka polski naukowców jest zaprojektowana tak, by można było ją masowo produkować i przechowywać w zwykłej lodówce.

Prof. Ciach jest zdania, że nadal na rynku jest miejsce na nowe szczepionki. Zwraca uwagę, że dostęp do produkowanych zagranicą szczepionek nie jest zagwarantowany. Ponadto część Azji, czy Afryka wciąż na dostęp do szczepień nie może liczyć, więc ciągle problem ten nie jest rozwiązany.

Kolejnym argumentem przemawiającym za własną technologią produkcji szczepionek, jest to, że nie wiadomo, na jak długo będą dawały odporność obecne szczepionki przeciw COVID-19. Może się okazać, że szczepienia trzeba będzie co jakiś czas ponawiać. A stały dostęp do własnej szczepionki będzie wtedy ogromnym zabezpieczeniem i oszczędnością.