Premier Rosji: Trzecia szczepionka przeciwko COVID-19 w lutym

- Ministerstwo zdrowia otrzymało dokumenty do rejestracji jeszcze jednej szczepionki ośrodka imienia Czumakowa. To już trzeci produkt naszych naukowców - powiedział premier Rosji Michaił Miszustin. Preparat do obrotu wejdzie prawdopodobnie już w lutym. - W ciągu miesiąca trafi również do cywilnego obiegu. Pozwoli to na rozszerzenie inokulacji, czyniąc ją bardziej dostępną. Oznacza to ochronę jeszcze większej liczby osób przed koronawirusem - dodał.

Premier powtórzył także, że w akcji masowych szczepień wykorzystuje się obecnie głównie preparat Sputnik V. - W przyszłym miesiącu przejdziemy do produkcji na dużą skalę szczepionki EpiVacCorona. Szczepionka już zaczęła wchodzić do obrotu. Na jej produkcję rząd przeznaczył ponad 2 mld rubli - zaznaczył.