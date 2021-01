Prof. Włodzimierz Gut: Pfizer zachowuje się dziwnie

O ograniczeniu dostaw Pfizer poinformował w piątek. Jak podała firma, ma to związek z przygotowaniami do zwiększenia produkcji, co wymaga reorganizacji pracy.

Pfizer uspokaja, że zmniejszenie dostaw potrwa tylko do zakończenia reorganizacji. Nie wiadomo jednak, ile czasu zajmie zmiana systemu produkcyjnego. Firma zapowiedziała, że zwiększenie możliwości produkcyjnych spowoduje wzrost liczby wytwarzanych szczepionek z 1,3 miliarda do 2 miliardów rocznie.