Agencja Rezerw Materiałowych: WUM podał nieprawdę ws. „450 dodatkowych dawek szczepień”

Komunikat był później edytowany. WUM sprecyzował, że „z puli dodatkowych dawek zaszczepionych zostało 300 pracowników szpitali WUM oraz grupa 150 osób obejmująca rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym znane postaci kultury i sztuki (18 osób), które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień”. „Do 31 grudnia do godz. 12.00 wykorzystano 100 proc. dodatkowo dostarczonych szczepionek, a więc termin przydatności szczepionki został dotrzymany, a żadna dawka nie została zmarnowana. Szczepionki dla grupy zero są zamawiane w trybie tygodniowym ze względu na ich termin przydatności, wynoszący 5 dni od dnia dostarczenia” - stwierdził Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Warszawski Uniwersytet Medyczny w komunikacie z 31 grudnia poinformował na swojej stronie internetowej, że „trwająca w WUM akcja szczepień została już odnotowana w licznych mediach a 450 szczepień Agencja Rezerw Materiałowych przekazała do CM WUM jako dodatkową pulę dawek, odrębną od puli szczepionek przeznaczonych dla etapu zerowego akcji”. „Dzięki temu szczepienia rozpoczęto jeszcze w tym roku. Pomimo zrozumienia dla korzyści ze szczepień przeciw Covid-19 wiele osób wyraża obawy co do jej bezpieczeństwa. Tym większą rolę odgrywa udział naszej społeczności w promowaniu szczepień poprzez udział w tej akcji” - napisało Biuro Informacji i Promocji WUM. W oświadczeniu można było przeczytać, że „zgodnie z sugestią NFZ szczepieniami w dniu dzisiejszym objęto też szereg osób ze świata kultury m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce ideę szczepień przeciw Covid-19”

W sobotę do informacji o przekazaniu do CM WUM „450 dodatkowych dawek szczepień - niezależnie od puli przeznaczonych dla etapu zerowego akcji” odniosła się w sobotę wieczorem Agencja Rezerw Materiałowych. „W odpowiedzi na pojawiające się nieprawdziwe informacje podkreślamy, iż szczepionki dystrybuowane w minionym tygodniu, przeznaczone były dla grupy określonej zgodnie z przyjętym Narodowym Programem Szczepień, tzw. grupy zero. Nie były to szczepionki przeznaczone dla specjalnej grupy. Informacja o partii szczepionek rzekomo przekazanej w celach promocyjnych, a podawana przez WUM, jest nieprawdziwa” - czytamy we wpisie na koncie agencji na Twitterze.