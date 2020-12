Krystyna Janda też zaszczepiona. WUM wyjaśnia

„Dziękuję za tę możliwość bo jestem w grupie ryzyka” - napisała Janda, a pod jej wpisem, podobnie jak w przypadku Leszka Millera, rozwinęła się dyskusja internautów.

Janda dołączyła do swojego wpisu link do komunikatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. „Trwająca w WUM akcja szczepień została już odnotowana w licznych mediach. 450 szczepień Agencja Rezerw Materiałowych przekazała do CM WUM jako dodatkową pulę dawek, odrębną od puli szczepionek przeznaczonych dla etapu zerowego akcji. Dzięki temu szczepienia rozpoczęto jeszcze w tym roku. Pomimo zrozumienia dla korzyści ze szczepień przeciw Covid-19 wiele osób wyraża obawy co do jej bezpieczeństwa. Tym większą rolę odgrywa udział naszej społeczności w promowaniu szczepień poprzez udział w tej akcji” - napisało Biuro Informacji i Promocji WUM.