Jak Leszek Miller zaszczepił się przeciw Covid? Ministerstwo Zdrowia nie komentuje European Union 2020 - Source : EP/ Benoit BOURGEOIS

- Proszę pytać Leszka Millera, jak to możliwe - powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pytany o to, jak Leszek Miller mógł zaszczepić się przeciw Covid-19, w czasie, gdy trwają szczepienia tzw. grupy zero.