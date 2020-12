Prezes AstraZeneca: Znaleźliśmy "zwycięską formułę" szczepionki na COVID-19

Tzw. szczepionka oksfordzka ma zostać zatwierdzona do użycia w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu - podaje Reuters.

Soriot mówił też, że badacze odpowiedzialni za stworzenie szczepionki odkryli formułę, która sprawia, że szczepionka koncernu AstraZeneca jest równie skuteczna jak szczepionki Pfizera i Moderny.

Opublikowane wcześniej wyniki testów klinicznych szczepionki AstraZeneca wykazały jej 70-procentową skuteczność - przy czym u osób, które otrzymywały dwie takie same dawki szczepionki skuteczność wynosiła 62 proc. a u osób, które - w wyniku błędu - otrzymały jedną dawkę szczepionki mniejszą o połowę - skuteczność rosła do ok. 90 procent.

Testy kliniczne stosowanej już na Wyspach szczepionki Pfizer/BioNTech wykazały, że jest ona skuteczna w 95 procentach.