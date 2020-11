Naukowcy uspokajają w sprawie duńskich norek

Specjaliści nie są przekonani, by koronawirus, który przeszedł z norek na ludzi, jest bardziej niebezpieczny i czekają na więcej dowodów na potwierdzenie tej tezy. Angela Rasmussen, wirusolog z Columbia University w Nowym Jorku, zauważyła na Twitterze, że „nie ma powodu, dla którego nie można by udostępniać danych genomowych (na które powołuje się rząd - red.), co pozwoliłoby społeczności naukowej na ocenę tych twierdzeń”.

