Prof. Gut: Obecne rozkurczenie jest zbyt duże

W sobotę resort zdrowia poinformował o 576 nowych zakażeniach. Co Pan o tym myśli?

Choć z natury jestem optymistą, uważam, że jest źle. Powinniśmy mieć już spadek zachorowań, a wciąż jest wzrost i to duży. Liczyliśmy, że teraz nowych zakażeń będzie około 300 a jest 500 dziennie. W tym tygodniu miał też zacząć się spadek zachorowań na Śląsku, a tak się nie stało. To wszystko pokazuje, że obecne rozkurczenie jest zbyt duże.

Czyli?

Wszystko zależy od zachowania ludzi. Część osób jest w porządku, stosuje się do reguł, ale jest też grupa osób, która zachowuje się tak, jak gdyby nie było już koronawirusa. W Polsce zrobiliśmy bardzo dużo, żeby spłaszczyć linię zachorowań. To nam się udało. Ale nie po to włożyliśmy w to taki wysiłek, żebyśmy teraz mieli mocny wzrost zachorowań.

Znajomy opowiadał mi, że był na weselu i pod koniec imprezy, nie było już stosowania się do żadnych rygorów.

Zwykłem mówić, że nie to jest istotne, jak wesela się zaczynają, ale jak kończą. Nie wierzę w skrupulatne stosowanie się do zasad pod koniec imprezy.