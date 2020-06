Pandemia: Procesje skromne i wokół kościołów

Zdaniem biskupa nie ma więc co się dziwić obecności w zakrystiach, czy nawet w pobliżu ołtarza środków dezynfekcyjnych, bo jest to oznaka „odpowiedzialności duszpasterzy za zdrowie uczestników liturgii i ich komfort psychiczny”.

Jest to tym ważniejsze, że już za kilka dni czekają nas uroczystości Bożego Ciała, tradycyjnie związane z procesjami i dużymi skupiskami wiernych i ich udziałem sakramentach.- Komunia przyjmowana na rękę nie jest oznaką braku szacunku dla Eucharystii – pisze krakowski biskup pomocniczy w mediach społecznościowych - lecz nawiązaniem do tradycji Kościoła, a dzisiaj dodatkowo jest znakiem miłości bliźniego oraz uszanowaniem wrażliwości tych, którzy przyjmują Ją po nas.

Z uwagi na wciąż napięta sytuację sanitarna, uroczystości Bożego Ciała w tym roku w wielu diecezjach odbędą się w innej formie, niż zazwyczaj. Kształt obchodów zależy od diecezji, większość biskupów wydała już jasne zalecenia co do procesji. I tak, np. abp Stanisław Gądecki w specjalnym komunikacie napisał, że na terenie archidiecezji poznańskiej nie będą organizowane uliczne procesje Bożego Ciała. Arcybiskup podkreślił, że wobec limitu 150 osób poza świątynią, procesje wokół kościoła, nie powinny być liczniejsze niż wskazano w przepisach. Dlatego można zorganizować kilka procesji, tak by wszyscy chętni wierni mogli w nich wziąć udział.

Pozostali biskupi przeważnie także proszą o organizowanie procesji eucharystycznych jedynie wokół kościołów. Zachęcają też do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

Bp Edward Dajczak w diecezji koszalińskiej zaleca, aby w większych miejscowościach, gdzie trudno dokonać wyboru, kto ma uczestniczyć, zorganizować procesję do czterech ołtarzy, z tym że wokół kościoła. Biskup uważa, że wtedy wszyscy wierni powinni pozostać wtedy na swoich miejscach, a procesję wokół świątyni tworzyliby kapłani i służba liturgiczna.

Przeciwnikiem ograniczania rozmiarów procesji jest metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W wydanym przez niego komunikacie czytamy, że "zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi z 29 maja br. zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników. Stwarza to możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która w tym roku będzie obchodzona w dniu 11 czerwca 2020 roku".



Metropolita zwrócił się tez do duszpasterzy, by organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. "Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału" – pisze abp. Jędraszewski.

W sobotę 6 czerwca padł rekord zachorowań w Polsce na SARS-CoV-2, co ma związek przede wszystkim z zachorowaniami na Śląsku. Wirus jednak atakuje także środowiska osób duchownych. Dotyczy to w znacznej liczbie wspólnot redemptorystów. „Ma to wpływ na funkcjonowanie kilku parafii i ośrodków duszpasterskich. We współpracy ze służbami sanitarnymi trwa wyjaśnianie możliwych dróg zakażenia, ustalenie liczby chorych zakonników i informowanie wiernych.” – informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Według stanu na sobotę, 6 czerwca 2020 r. na kwarantannie nałożonej przez sanepid pozostawało 7 wspólnot polskich redemptorystów: Bardo, Braniewo, Kościelisko, Kraków, Tuchów i Warszawa przy ul. Pieszej oraz Wrocław. W samoizolacji – z uwagi na kontakt z osobami, które spotkały się z chorymi – przebywa wspólnota z Lubaszowej k. Tuchowa. W dwóch wspólnotach przebywają na kwarantannie lub samoizolacji, oddzieleni od pozostałych, pojedynczy zakonnicy: Głogów i Warszawa przy ul. Karolkowej. Obecnie w wyżej wymienionych wspólnotach pozostaje 134. A 23 ma przeważnie lekkie lub umiarkowane objawy choroby, w tym jest już 11 potwierdzonych chorych. Na razie nie wiadomo jaką drogą zarażali się zakonnicy.