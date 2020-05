Stan Nowy Jork: Kolejne przypadki nowego schorzenia u dzieci

W poniedziałek władze miasta Nowy Jork alarmowały, że 15 małych pacjentów , w wieku od 2 do 15 lat, zostało hospitalizowanych w mieście w ciągu ostatnich trzech tygodni z powodu objawów, które mogą być powiązane z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. U większości z tych pacjentów wykryto zakażenie koronawirusem lub obecność w organizmie przeciwciał wskazujących na przejście COVID-19.

U części dzieci zaobserwowano utrzymującą się gorączkę oraz objawy podobne do objawów choroby Kawasaki.

Choroba Kawasaki to choroba o nieznanym dotąd pochodzeniu, która wywołuje stan zapalny ścianek naczyń krwionośnych, co może prowadzić do zmniejszenia przepływów krwi w organizmie i niedokrwienia serca. W niektórych przypadkach choroba ta kończy się śmiercią. Zapadają na nią głównie dzieci mające mniej niż pięć lat.

U części dzieci obserwowano też objawy zespołu wstrząsu toksycznego.

Schorzenie podobne do Kawasaki pojawiło się również u dzieci w Seattle i Kalifornii.

O chorobie u dzieci, która może być powiązana z koronawirusem SARS-CoV-2 informowali też pediatrzy w Wielkiej Brytanii.

Przypadki wystąpienia u dzieci schorzenia podobnego do Kawasaki notowano też we Włoszech i Hiszpanii.