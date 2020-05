Naukowcy: mutacje koronawirusa raczej bez znaczenia

Czy zauważyłeś, że co roku pojawia się nowa szczepionka przeciwko grypie? To dlatego, że wirus grypy się zmienia - mutuje i staje się odporny na nasze szczepienia. SARS-CoV-2 jest nowym wirusem i chociaż pojawiają się doniesienia o tym, że zmutował sprawa nie jest oczywista.

Na początku tego roku doniesiono, że naukowcy znaleźli dwa lub trzy szczepy SARS-CoV-2 krążące w populacji, o czym świadczą pewne wykryte mutacje. Jednak dzięki analizie genomów wirusa znajdujących się w zasobach CoV-GLUE (aplikacja internetowa do analizy sekwencji genomu wirusa w ramach pandemii SARS-CoV-2), naukowcy z University of Glasgow wykazali, że te wykryte mutacje prawdopodobnie nie mają żadnego znaczenia funkcjonalnego i co ważne, nie reprezentują różnych typów wirusa. „Z analizy rozległej zmienności sekwencji genetycznych obecnych w genomach wirusa SARS-CoV-2, wynika, że twierdzenie o krążeniu wielu jego rodzajów jest bezpodstawne” - twierdzi dr Oscar MacLean z University of Glasgow. Jego zdaniem te mutacje są zbyt małe aby można było mówić o różnych typach wirusa. Oznacza to, że w tej chwili wirus jest jeden!