Lekarz oskarża ministra Szumowskiego. Rozpoczyna się akcja protestacyjna medyków

„Proszę o wszczęcie postępowania wobec kolegi Łukasza Szumowskiego, który pełniąc funkcję Ministra Zdrowia nie tylko nie dopełnił swoich obowiązków, ale w sposób rażący naraził zarówno pacjentów jak i personel medyczny na zagrożenie zdrowia i życia oraz złamał wielokrotnie Kodeks Etyki Lekarskiej również podczas wypowiedzi w mediach.” – napisała lekarz Kataryna Pikulska w piśmie do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek Eweliny Bobek-Pstruchy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Pikulska, jak również inni medycy, którzy kierują skargi na ministra zdrowia, nie zgadzają się z rekomendacją Łukasza Szumowskiego w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w maju. „Na podstawie załączonych materiałów prasowych proszę o sprawdzenie czy postępowanie Ministra Zdrowia lekarza Łukasza Szumowskiego jest zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Na marginesie zaznaczam, że fakt piastowania przez danego lekarza stanowiska publicznego – w tym wypadku pełnienie funkcji Ministra Zdrowia - nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności w żadnym razie nie uprawnia go do publicznego naruszania godności zawodu lekarza i podważania zaufania do tego zawodu.” – można przeczytać dalej w piśmie skierowanym przez Pikulską.