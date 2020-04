Ćwiek: Książki trafią do kwarantanny

Rząd zdecydował o wdrożeniu od maja drugiego etapu odmrożenia gospodarki a także o poluzowaniu części zasad życia społecznego. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, na której informował o zmianach zastrzegał, że nadal dozwolone jest wychodzenie z domu tylko do pracy, apteki i by załatwić bieżące, niezbędne sprawy życia codziennego. Zwraca uwagę, że zaliczono do nich nie fryzjerów czy kosmetyczki, ale, obok żłobków i przedszkoli, także biblioteki i muzea.

Łatwo jednak nie będzie, bo zapowiedziane w nich reżimy sanitarne są mocno wyśrubowane. Przykładowo, biblioteki będą działały teraz podobnie jak restauracje. „Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.” – podano w rządowych wytycznych dla bibliotek. Dodatkowo, książki będą odkładane na 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. „Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania” – zastrzeżono w wytycznych.

Nie będzie łatwo także w muzeach, które będą uruchamiane w trzech etapach. Tradycyjna wizyta w muzeum będzie możliwa dopiero w trzecim etapie, bo dwie pierwsze fazy „odmrażania” instytucji kultury to tworzenie procedur bezpieczeństwa, działalność online i ewentualne otworzenie przyległych do muzeów parków i ogrodów.