Chiny budują silosy rakietowe na pustyni? Adobe Stock

W oparciu o analizę zdjęć satelitarnych, dostarczonych przez prywatny koncern Planet, analitycy z James Martin Center for Nonproliferation Studies twierdzą, że Chiny buduja na pustyni w prowincji Gansu 119 silosów rakietowych, prawdopodobnie przeznaczonych do umieszczenia w nich rakiet międzykontynentalnych zdolnych do przenoszenia głowic atomowych - pisze "Washington Post".