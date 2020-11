Nasz sprzeciw musi wybrzmieć

Zawierało ono też trudny dla Polski i Węgier mechanizm warunkowości, przewidujący możliwość zawieszenia wypłaty unijnych funduszy krajom, w których brak praworządności zagraża interesom finansowym UE. Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán co do zasady zgodzili się na ten mechanizm, teraz jednak, gdy został on przełożony na szczegółowy język rozporządzenia, zagrozili zablokowaniem całego pakietu.

– Takie oczekiwanie jest nierealistyczne. To początek kryzysu tego ostatniego etapu, nie zrobimy tego w jeden dzień na marginesie dyskusji w formule wideo – mówi nam nieoficjalnie wysokiej rangi unijne źródło. Według niego niezbędne jest najpierw uznanie trudności sytuacji, bo tego potrzebują na potrzeby polityki krajowej Morawiecki i Orbán. – Oni chcą zademonstrować, że to porozumienie nie jest dla nich akceptowalne – mówi nasz rozmówca.

Na razie sprawa nie jest dyskutowana na poziomie Rady Europejskiej, czyli w gronie przywódców państw UE i przewodniczącego Rady Charlesa Michela. To ciągle na prezydencji niemieckiej, która do końca roku rotacyjnie kieruje UE, spoczywa ciężar prowadzenia negocjacji i znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich. Pomaga jej w tym Komisja Europejska, która miałaby przygotować rodzaj deklaracji wyjaśniającej, na jakich obiektywnych kryteriach miałby być oparty mechanizm warunkowości.

Cień nadziei

Niektórzy unijni dyplomaci skarżą się, że Polska i Węgry nie mówią jasno, o co im chodzi. – Mamy ciężko wynegocjowane porozumienie z lipca. My uważamy, że projekt rozporządzenia wynegocjowany w procedurze trilogu z PE mieści się w ramach tego porozumienia. Polska i Węgry to kontestują, ale słyszeliśmy tylko ogólne uwagi, częściowo ideologiczne. Nie dotyczą one treści rozporządzenia – mówi jeden z dyplomatów.