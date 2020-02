Nomura: Koronawirus mocno uderzy w chińskie PKB Bloomberg

Analitycy Nomury prognozują, że chiński wzrost gospodarczy zwolni w ich scenariuszu bazowym do 3,1 proc. w pierwszym kwartale i do 5,5 proc. za cały rok. Jeżeli jednak epidemia koronawirusa się rozszerzy a blokady komunikacyjne i kwarantanny będą utrzymywane jeszcze w przez wiele miesięcy, to w najgorszym scenariuszu wzrost PKB wyniesie w pierwszym kwartale 0,5 proc. a za cały rok tylko 3,9 proc.