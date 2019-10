Brexit w rękach Varadkara

– Jeśli nie dojdzie do przełomu, nie będzie porozumienia na szczycie Unii w przyszłym tygodniu. Nie będzie już na to czasu – mówią „Rz" źródła w Londynie.

W środę londyński „Times" napisał, że unijni negocjatorzy zaoferowali Borisowi Johnsonowi mechanizm, który pozwoliłby regionalnemu parlamentowi Irlandii Północnej (Stormont) na wycofanie się z tzw. backstopu: gwarancji, że Ulster po brexicie pozostanie częścią jednolitego rynku (w tym unii celnej), aby zapobiec odtworzeniu kontroli na granicy Republiki Irlandii z Wielką Brytanią. Zgodnie z tą propozycją backstop musiałby jednak działać kilka lat, przynajmniej do 2025 r. W lutym plan ograniczenia do pięciu lat backstopu przedstawił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Jego pomysł odbił się wówczas szerokim echem w brytyjskich mediach.

Varadkar na razie nie chce iść na żadne ustępstwa. Kalkuluje, że ma za sobą jednolity front krajów Unii. Źródła w Londynie potwierdzają „Rz", że we wtorkowej rozmowie z Johnsonem kanclerz Angela Merkel zajęła niespodziewanie twarde stanowisko w przeciwieństwie do tego, jakie utrzymuje Polska.

Szef rządu Irlandii ma też w pamięci niezwykłe koncesje, na jakie poszła wobec Dublina Theresa May, nie zdając sobie sprawy, że nigdy nie znajdzie dla nich większości w parlamencie w Westminsterze. – Szczerze mówiąc, będzie niezwykle trudno osiągnąć porozumienie do przyszłego tygodnia. Zasadniczo Wielka Brytania wycofała się z tego, co zostało w dobrej wierze wynegocjowane z premier May przez dwa lata, i położyła na stole połowę tego. A teraz twierdzi, że to jest ustępstwo – mówił w środę w rozgłośni RTE.