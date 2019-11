Wielka Brytania: Trzeci z rzędu sondaż ze spadkiem przewagi konserwatystów nad Partią Pracy

Poparcie dla konserwatystów wyniosło w sondażu 43 procent, co stanowi wzrost o jeden punkt w stosunku w stosunku do poprzedniego badania YouGov, opublikowanego w sobotę. W tym samym czasie poparcie dla Partii Pracy wzrosło o 2 pkt. proc. - do 32 proc.

Poniżej dalsza część artykułu