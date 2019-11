Sondaż: Maleje przewaga torysów nad Partią Pracy

Na nieco ponad trzy tygodnie przed wyborami w Wielkiej Brytanii, poparcie dla konserwatystów wynosi 42 procent, co oznacza spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu YouGov, opublikowanego w sobotę. W tym czasie poparcie dla Partii Pracy wzrosło o 2 pkt. proc. - do 30 procent.

Na wtorkowy wieczór zaplanowana została debata liderów obu partii - Borisa Johnsona i Jeremy'ego Corbyna - w ITV.