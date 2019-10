Brexit: Nie było sądnej soboty, będzie sądny poniedziałek?

Jak zauważa "The Guardian", plany rządu może pokrzyżować spiker Izby Gmin, który zapowiedział, że "rozważy" propozycję gabinetu. John Bercow może nie dopuścić do głosowania argumentując, że rząd miał szansę w sobotę.

Tego dnia po debacie nad proponowaną umową nie doszło do głosowania w sprawie jej przyjęcia, bowiem deputowani zagłosowali za poprawką zgłoszoną przez niezależnego posła Olivera Letwina (wybranego z list Partii Konserwatywnej), zgodnie z którą głosowanie nad przyjęciem umowy brexitowej musi być poprzedzone przyjęciem i wejściem w życie przepisów umożliwiających wprowadzenie brexitu.

Taki obrót spraw zmusił Borisa Johnsona do wypełnienia postanowień tzw. ustawy Benna. Przyjęte we wrześniu przepisy zobowiązywały premiera do zwrócenia się do Unii Europejskiej z wnioskiem o opóźnienie brexitu do 31 stycznia 2020 r., jeśli do 19 października brytyjski parlament nie zgodziłby się na twardy brexit lub nie przyjąłby umowy brexitowej.

Czytaj także:

Tusk otrzymał list od Johnsona. Niepodpisany

Johnson wysłał wniosek do Brukseli, ale go nie podpisał. W dołączonym do wniosku liście (podpisanym) przekonywał, że opowiada się za dotrzymaniem terminu brexitu wyznaczonym na 31 października i podkreślił, że opóźnianie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nie leży w niczyim interesie.