Brexit: Umowa dzisiaj, albo szczyt UE zakończy się niczym? AFP

Michel Barnier, główny unijny negocjator ds. brexitu powiedział rano w Luksemburgu, na spotkaniu ministrów ds. europejskich państw UE, że osiągnięcie porozumienia co do umowy ws. brexitu "jest wciąż możliwe w tym tygodniu". Aby jednak taka umowa mogła być przyjęta na zbliżającym się szczycie UE, jej tekst musi być znany do końca wtorku.