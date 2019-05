Biznes ostrzega następców May przed twardym brexitem AFP

Opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy spowoduje poważne, długoterminowe szkody dla konkurencyjności Wielkiej Brytanii - takie ostrzeżenie kieruje do 12 kandydatów do zastąpienia Theresy May Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI), jedna z najważniejszy organizacji biznesowych na Wyspach - informuje Reuters.