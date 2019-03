Londyn chce opóźnić brexit. Francja zablokuje ten wniosek?

Premier Theresa May poinformowała w parlamencie, że przekazała dziś rano szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list w sprawie przedłużenie brexitu. Wielka Brytania chce, by termin opóźnić do 30 czerwca. Tymczasem "Le Point" pisze, że na posiedzeniu Rady Europejskiej Emmanuel Macron ma przedstawić stanowisko, zgodnie z którym należy odrzucić wniosek o opóźnienie brexitu, jeśli Theresa May nie przedstawi wiarygodnego planu wyjścia z impasu w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

O 30 czerwca nieoficjalnie mówiło się od wczoraj. Zdaniem członków rządu nie ma potrzeby wprowadzania dłuższego terminu. Premier Theresa May uważa, że Brytyjczycy są sfrustrowani przebiegiem dotychczasowych negocjacji, podobnego zdania jest sama szefowa rządu.

Czytaj także:

Ceny rosną w Wielkiej Brytanii. Droższa żywność, tytoń i gry

May w swoim liście do szefa Rady Europejskiej zapowiedziała, że zamierza po raz trzeci przeprowadzić głosowanie w sprawie swojego porozumienia. Szefowa brytyjskiego rządu chciała, by parlamentarzyści zabrali głos jeszcze w tym tygodniu, ale nie zgodził się na to spiker Izby Gmin John Bercow. Jego zdaniem głosowanie w tej sprawie będzie mogło się odbyć tylko wtedy, jeśli wniosek będzie różnił się od poprzedniego.

"Jeśli wniosek zostaje przyjęty, jestem pewna, że parlament przystąpi do konstruktywnej ratyfikacji umowy" - przekazała May.

Brytyjska premier podkreśliła, że opuszczenie wspólnoty w sposób wynegocjowany z Brukselą bez zmian pozostaje planem jej rządu.

Opóźnienie brexitu wymaga zgody wszystkich 27 pozostałych państw członkowskich UE, które spotykają się w Brukseli w czwartek. Tymczasem "Le Point" pisze, że Emmanuel Macron na posiedzeniu Rady Europejskiej w Francji ma przedstawić stanowisko, zgodnie z którym należy odmówić Brytyjczykom przesunięcia daty brexitu, jeśl May nie przedstawi wiarygodnej strategii dotyczącej tego, jak wyjść z impasu w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

BREAKING: British PM Theresa May has asked EU to delay Brexit until June 30 pic.twitter.com/CWn4njd2jt — News_Executive (@News_Executive) March 20, 2019

Poniżej dalsza część artykułu

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn w czasie cotygodniowej sesji pytań do brystyjskiej premier oskarżył Theresę May o to, że ta prowadzi Wielką Brytanię w stronę "kryzysu, chaosu i podziału".

May była krytykowana też przez Pete'a Wisharta ze Szkockiej Partii Narodowej, który zarzucił premier, iż ta "lgnie do zwolenników brexitu". Wishart apelował do May, aby ta "przeciwstawiła się tym, którzy doprowadzą kraj do katastrofy".

Z kolei zwolennik brexitu z Partii Konserwatywnej, Peter Bone, podkreślił, że May "zdradzi" opinię publiczną, jeśli będzie kontynuować starania o opóźnianie brexitu.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Jednak 14 marca, po odrzuceniu przez Izbę Gmin po raz drugi umowy brexitowej, brytyjski parlament upoważnił May do wystąpienia z wnioskiem o opóźnienie brexitu. Wcześniej, 13 marca, Izba Gmin opowiedziała się przeciw tzw. twardemu brexitowi (brexitowi bez umowy).