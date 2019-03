Ceny rosną w Wielkiej Brytanii. Droższa żywność, tytoń i gry

Inflacja w Wielkiej Brytanii niespodziewanie przyspieszyła w lutym, bo zdrożały żywność, napoje, tytoń i gry komputerowe.

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł do 1,9 proc. z 1,8 proc. w styczniu, ale nadal pozostaje poniżej docelowego progu Banku Anglii wyznaczonego na poziomie 2 proc. Z tej strony nie ma zatem presji na twórców polityki pieniężnej, by podnosić stopy procentowe, zwłaszcza wobec chaosu w gospodarce powodowanego brexitem. Inflacja bazowa spadła do 1,8 proc.

Ceny gier komputerowych wzrosły w minionym miesiącu bardziej niż przed rokiem – poinformował Krajowy Urząd Statystyczny. Droższe pieczywo, płatki zbożowe i jarzyny zwiększyły koszty żywności. Skutki tych podwyżek częściowo zrównoważyły tańsze paliwa, a także ceny odzieży i butów, które wzrosły mniej niż oczekiwano po styczniowych wyprzedażach.

Konsumenci ponownie odczuli wzrost siły nabywczej, bo płace rosły szybciej niż ceny. Obawy związane z brexitem najbardziej są odczuwalne na rynku nieruchomości. W styczniu ceny domów wzrosły zaledwie o 1,7 proc. w stosunku rocznym, najmniej od 2013 r. Najsłabsza koniunktura w tym sektorze jest w Londynie, gdzie ceny domów spadły o 1,6 proc., najbardziej od 2009 r., kiedy brytyjska gospodarka była pogrążona w globalnym kryzysie finansowym.