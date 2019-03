Finlandia: Brytyjczycy po brexicie będą mieć problem z prawem jazdy?

Fińska agencja transportu (Traficom), podległa Ministerstwu Transportu i Komunikacji, radzi Brytyjczykom mieszkającym w Finlandii wymianę prawa jazdy na fiński dokument w najbliższych dniach, na wypadek tzw. twardego brexitu.

Gdyby doszło do twardego brexitu, wówczas Brytyjczycy mieszkający w UE i posługujący się brytyjskim prawem jazdy, mogą być zmuszeni do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy w kraju, w którym mieszkają.

Traficom wyjaśnia, że aby tego uniknąć należy jak najszybciej - przed ewentualnym zerwaniem więzi łączących Wielką Brytanię z UE (w przypadku brexitu bez umowy) - wymienić brytyjski dokument na jego fińską wersję w przypadku Brytyjczyków mieszkających w Finlandii.

W przypadku twardego brexitu brytyjskie prawa jazdy stracą ważność w UE.

Traficom zwraca uwagę, że w szczególności prawo jazdy na fińskie powinni zmienić ci Brytyjczycy, którzy mają uprawnienia do prowadzenia ciężarówek bądź autobusów. Gdyby bowiem doszło do twardego brexitu - z dnia na dzień stracą oni te uprawnienia, które mogą być niezbędne do dalszego świadczenia przez nich pracy.

Obecnie wymiana brytyjskiego prawa jazdy na fińskie jest prostą procedurą administracyjną - zapewnia fiński nadawca publiczny yle.fi. Traficom podkreśla, że wymieniać na fińskie można nawet te prawa jazdy, które straciły ważność - jeśli tylko wydarzyło się to maksymalnie w ciągu dwóch ostatnich lat.

Wielka Brytania formalnie powinna opuścić UE 29 marca. Jak dotąd Izba Gmin nie przyjęła jednak umowy ws. brexitu wynegocjowanej z Brukselą przez premier Theresę May.