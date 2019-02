Polityk Partii Konserwatywnej apeluje do May: Nie graj w rosyjską ruletkę

George Osborne, były Kanclerz Skarbu w rządzie Partii Konserwatywnej zaapelował do premier Theresy May, aby ta "przestała grać w rosyjską ruletkę" i wykluczyła możliwość, że Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy.

Theresa May przekonywała wcześniej, że wykluczenie przez nią twardego brexitu, przy jednoczesnym staraniu się o zmianę treści odrzuconej przez Izbę Gmin umowy ws. brexitu wynegocjowanej przez May, osłabiłoby jej pozycję negocjacyjną.

Jednak Osborne ostrzega, że "ogromne szkody" zostały wyrządzone - i będą dalej wyrządzane - jeśli istnieje chociażby potencjalna możliwość, że Wielka Brytania 29 marca wyjdzie z UE bez porozumienia.

Jego zdaniem jest "nie do zaakceptowania", aby kraj opuścił UE bez umowy i zerwał relacje gospodarcze i porozumienia ws. bezpieczeństwa ze swoimi najbliższymi sąsiadami.

- Firmy wywożą ludzi i kapitał z Wielkiej Brytanii i z pewnością nie inwestują w Wielkiej Brytanii - podkreślił Osborne.

Osborne powtórzył też, że jego zdaniem opuszczenie UE przez Wielką Brytanię jest "wielkim błędem", a on sam wolałby, aby Wielka Brytania pozostała członkiem wspólnego rynku i unii celnej.



Izba Gmin 15 stycznia odrzuciła większością 432 głosów (przy 202 głosach "za") umowę wynegocjowaną przez May - głównie ze względu na tzw. mechanizm backstopu zapisany w tej umowie. 29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do renegocjowania umowy z UE w zakresie backstopu.