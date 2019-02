Zastępca May o Tusku: To nie była najbardziej genialna dyplomacja

David Lidington, zastępca premier Theresy May, powiedział, że wczorajsze słowa szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska to "nie była najbardziej błyskotliwa dyplomacja na świecie".

Zastanawiam się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali brexit bez żadnego pomysłu, jak bezpiecznie go przeprowadzić – powiedział Donald Tusk, komentując aktualną sytuację w Wielkiej Brytanii i negocjacyjny pat z Unią Europejską.

W zlaicyzowanej Europie Zachodniej raczej nie używa się religijnych metafor, opisując wydarzenia polityczne, dlatego słowa byłego premiera komentującego brexit zaskoczyły i zaniepokoiły zachodnich dziennikarzy.

Wypowiedź szefa Rady Europejskiej komentowano również w Londynie. - Gdyby spytał o zdanie mnie, powiedziałbym, że to nie była najbardziej genialna dyplomacja na świecie - powiedział w rozmowie z BBC David Lidington, druga osoba w rządzie Theresy May. Jego zdaniem jest to język wyolbrzymiony.

Wczoraj grupa posłów partii konserwatywnej, która stała za tzw. kompromisem Malthouse'a (propozycja zastąpienia backstopu w umowie brexitowej rozwiązaniem opartym na technologii), deklaruje, że Theresa May otrzyma od Izby Gmin więcej czasu na rozmowy z UE ws. zmian w umowie brexitowej, jeśli uda się jej skłonić Brukselę do negocjacji w tej sprawie. Czytaj więcej