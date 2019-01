Donald Tusk odrzuca możliwość negocjacji ws. backstopu AFP

Po tym jak Izba Gmin upoważniła Theresę May do zastąpienia tzw. backstopu w umowie brexitowej innym rozwiązaniem w czasie głosowania 29 stycznia, rzecznik Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej oświadczył, iż "backstop jest częścią porozumienia ws. wyjścia (withdrawal agreement), a porozumienie to nie może być renegocjowane".