Nieoficjalnie: Theresa May wyklucza twardy brexit AFP

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May miała powiedzieć członkom swojego gabinetu, że nie doprowadzi do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, ale na razie nie jest jeszcze gotowa, by publicznie wykluczyć tzw. twardy brexit - informuje brytyjski "The Sun".