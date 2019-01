Morawiecki: Bezumowny brexit złym rozwiązaniem

Za projektem umowy o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz towarzyszącej jej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach ze Wspólnotą głosowało 202 parlamentarzystów, przeciwko było 432. Po głosowaniu Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Theresy May.

Dowiedz się więcej: Izba Gmin odrzuciła porozumienie z Unią Europejską ws. brexitu

W obliczu porażki w Izbie Gmin zwolenników porozumienia, Wielką Brytanię może czekać tzw. twardy brexit - czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Na razie Theresa May - o ile utrzyma stanowisko - ma trzy dni na przedstawienie proponowanych dalszych kroków w negocjacjach z UE.

"Bezumowny Brexit jest złym rozwiązaniem tak dla Wielkiej Brytanii, jak i samej UE" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, komentując wynik głosowania na Twitterze.

"Razem z naszymi partnerami w UE odniesiemy się do nowych propozycji brytyjskich w tej sprawie. Zrobimy wszystko, by naszym obywatelom i firmom zapewnić maksimum przewidywalności i bezpieczeństwa" - zapewnił szef polskiego rządu.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker "z ubolewaniem" przyjął wynik głosowania. "Nalegam, aby Wielka Brytania przedstawiła swoje zamiary tak szybko, jak to tylko możliwe. Czas prawie się skończył" - napisał na Twitterze.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn