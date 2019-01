Głosowanie ws. brexitu. May może ubiegać się o więcej czasu

Brytyjska premier Theresa May może ponownie odłożyć głosowanie w parlamencie w sprawie jej porozumienia z Brukselą w sprawie brexitu.

Jak podaje "The Sunday Telegraph" doradcy premier Theresy May mieli opracować plan, który uzależnia zatwierdzenie umowy przez parlamentarzystów od dalszych ustępstw ze strony Unii Europejskiej.

Autorzy twierdzą, że takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę polityków, którzy sprzeciwiają się treści dokumentu, jednocześnie dając więcej czasu na prowadzenie negocjacji z Brukselą.

Czytaj także:

Juncker rozmawiał z May. Data brexitu bez zmian

Alternatywa dla Niemiec ostrzega przed dexitem

Ponad połowa posłów partii May jest przeciw umowie

Szefowa brytyjskiego rządu była zmuszona do odwołania zaplanowanego na połowę grudnia głosowania w brytyjskim parlamencie. Jej umową dotycząca wyjścia z Unii Europejskiej spotkała się ze sprzeciwem polityków jej partii oraz opozycji. Porażka w głosowaniu mogła doprowadzić do upadku jej rządu.

Głosowanie w tej sprawie zostało przesunięte na tydzień rozpoczynający się 14 stycznia. Wcześniej odbędzie się kolejna debata w tej sprawie.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca. Brak porozumienia z Brukselą wywołuje obawy ze strony inwestorów. Wątpliwości dotyczą możliwych szkodliwych skutków brexitu.

There May uważa, że brak poparcia jej planu ze strony członków parlamentu stanowi zagrożenie dla pracowników i całego rynku pracy. Premier uważa również, że byłoby to narażenie demokracji, ponieważ w referendum obywatele opowiedzieli się za opuszczeniem Unii.