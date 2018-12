Wokół brexitu zapanował chaos

Unijny Trybunał orzekł, że Londyn może sam wycofać wniosek o wyjście z UE w dowolnym momencie. Theresa May rozważa, czy przełożyć na później głosowanie w Izbie Gmin.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w poniedziałek, że kraj, który złożył wniosek o wyjście z UE może się z niego w dowolnym momencie wycofać, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych państw UE. Wyrok nie jest zaskoczeniem, bo kilka dni temu taką opinię wydał Rzecznik Generalny UE. Ale za to opinia rzecznika była sensacją, zatem poniedziałkowy wyrok TSUE, który ją ostatecznie potwierdza, cementuje ten nieoczekiwany zwrot.

To ważne dla zwolenników drugiego referendum, którzy do tej pory słyszeli, że nawet jeśli Londyn zmieni zdanie, to będzie musiał przełknąć nowe, mniej korzystne warunki członkostwa w UE. Ponadto Trybunał orzekł, że wniosek można wycofać również po wyznaczonym przez traktat okresie dwóch lat od momentu jego złożenia, czyli do 29 marca 2019 r., jeśli UE zgodziłaby się wcześniej na przedłużenie negocjacji poza ten czas.

Teoretycznie orzeczenie TSUE nie powinno oznaczać zwrotu, bo brytyjski rząd wcale się z zamiarem wycofania wniosku nie nosi. Jednak sytuacja w Wielkiej Brytanii jest bardzo dynamiczna. Zaplanowane na wtorek głosowanie traktatu o wyjściu z UE wynegocjowanego przez Theresę May zostało przełożone na później, na wniosek samej premier. Traktat nie podoba się ani zwolennikom wyjścia z Unii, ani jego przeciwnikom, i przed premier stanęło widmo spektakularnej porażki.

W naprędce zaaranżowanym przemówieniu w Izbie Gmin w poniedziałek po południu May zapowiedziała, że na najbliższym szczycie UE 13–14 grudnia w Brukseli będzie próbowała uzyskać gwarancje, które wykluczą ryzyko wiecznego pozostania Irlandii Północnej w unii celnej z UE. To jednak będzie bardzo trudne, bo Unia chce bronić irlandzkiego procesu pokojowego i za wszelką cenę nie dopuścić do powrotu twardej granicy między tymi dwoma obszarami. Stąd właśnie zabezpieczenie w postaci unii celnej: jeśli nie uda się wynegocjować nic gwarantującego swobodny handel między Irlandiami, to w mocy pozostaje unia celna. I to sama UE musi zdecydować, czy nowe rozwiązanie jest wystarczająco korzystne, żeby z unii celnej zrezygnować.

Brexit pogrążył się w jeszcze większym chaosie. Bo żadna z realnych teraz opcji nie ma większości w Izbie Gmin: ani traktat wynegocjowany przez May, ani drugie referendum z gwarancjami wynikającymi z orzeczenia TSUE, ani niepoparty żadną umową chaotyczny brexit. Nie ma żadnej możliwości wynegocjowania lepszego ?dla Londynu traktatu ?o wyjściu z UE.

Theresa May odsuwa głosowanie prawdopodobnie w nadziei, że im bliżej 29 marca 2019 r., tym większą presję będą odczuwali członkowie Izby Gmin, żeby nie dopuścić do trzeciego scenariusza, który byłby potężnym ciosem dla brytyjskiej gospodarki.

Z punktu widzenia Polaków w Wielkiej Brytanii brak porozumienia jest niewiadomą. Bo traktat o wyjściu z Unii daje im bardzo poważne zabezpieczenia. Każdy, kto przybędzie z UE do Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, a więc prawdopodobnie przed 31 grudnia 2022 r., będzie mógł złożyć wniosek o legalny pobyt. I zachowa wszystkie przysługujące mu do tej pory prawa dotyczące swobody zatrudnienia, dostępu do edukacji, świadczeń społecznych czy zdrowotnych. Takie same prawa będą miały jego dzieci, nawet te urodzone lub adoptowane już po brexicie. Oraz małżonkowie i legalni partnerzy. Tych ostatnich łatwiej będzie sprowadzić do Wielkiej Brytanii po brexicie obywatelowi UE niż Brytyjczykowi, jeśli partner tego drugiego pochodziłby spoza Unii.