Sondaż: Partia Pracy straci, jeśli pomoże Theresie May AFP

Jeśli Partia Pracy pomoże Theresie May doprowadzić do przyjęcia wynegocjowanego przez nią porozumienia regulującego stosunki Londynu z Brukselą po brexicie, wówczas jej poparcie spadnie do poziomu 22 proc., a drugą siłą polityczną w Wielkiej Brytanii staną się Liberalni Demokraci - wynika z najnowszego sondażu YouGov.