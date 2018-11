Merkel zbojkotuje szczyt UE, jeśli nie będzie porozumienia

Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że może zbojkotować nadzwyczajne spotkanie w sprawie Brexitu, jeśli do tego czasu nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w związku z postępem w negocjacjach w sprawie Brexitu zwołał szczyt 27 państw członkowskich. Nadzwyczajne spotkanie zaplanowano na 25 listopada.

Dyplomaci UE przekazali, że zostali poinformowano o możliwości odwołania przybycia Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec zaznaczyła, że ??nie będzie uczestniczyć w niedzielnym spotkaniu europejskich przywódców, jeśli do tego czasu nie zostaną uzgodnione warunki przyszłej współpracy z Wielką Brytanią.

Wczoraj w tej sprawie odbyło się spotkanie premier Theresy May z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że w sobotę wróci do Brukseli, by kontynuować rozmowy.

Już teraz Hiszpania zapowiedziała, że zagłosuje przeciw, jeśli nie zostanie uregulowana kwestia Gibraltaru. Rząd z Madrycie chce, by podpisane porozumienia nie dotyczyło brytyjskiego terytorium zamorskiego.

Hiszpania od dawna domaga się suwerenności nad Gibraltarem, który jest terytorium brytyjskim od 1714 roku.

Mieszkańcy Gibraltaru niemal jednogłośnie głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej w referendum w 2016 roku, jednak nie chcą zostać przyłączeni Hiszpanii.