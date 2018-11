Brexit lepszy niż pozostanie w UE? May nie odpowiada

Theresa May kilkakrotnie odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy według niej wynegocjowana przez nią umowa regulująca relacje Wielkiej Brytanii z UE po brexicie będzie dla Brytyjczyków korzystniejsza, niż sytuacja, w której Wielka Brytania pozostałaby w UE.

May zapytana przez słuchacza dzwoniącego do programu BBC 5 o to, aby "powiedziała szczerze", czy wynegocjowana przez nią umowa jest lepsza niż członkostwo w UE, odparła tylko, iż obie sytuacje są "inne".

- Jest inna - powtórzyła.

- Pyta pan, czy będzie nam lepiej? W rzeczywistości, to będzie zupełnie inne otoczenie i inne podejście do różnych spraw - dodała May, która przed referendum w 2016 r. opowiadała się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE.

- Mniej zależy od tego, czy będziemy czy nie będziemy w UE. Chodzi o to, co zrobimy. Nasza przyszłość jest w naszych rękach - dodała May.

Premier odmówiła też odpowiedzi na pytanie czy ustąpi ze stanowiska, jeśli przegra głosowanie dotyczące przyjęcia wynegocjowanej przez nią umowy w Izbie Gmin.

- Obecnie skupiam się na zapewnieniu, że umowa ta przejdzie przez parlament - stwierdziła.

- Uważam, że to dobry układ dla Wielkiej Brytanii - dodała.

585-stronicowa umowa wynegocjowana przez May z Komisją Europejską jest krytykowana w Wielkiej Brytanii, również przez polityków jej partii. Przeciwko umowie ma głosować opozycyjna Partia Pracy, Szkocka Partia Narodowa, umowie sprzeciwiają się też niektórzy torysi - na czele z byłym szefem MSZ Borisem Johnsonem.