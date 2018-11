Theresa May może stracić stanowisko. Wniosek o wotum nieufności Theresa May AFP

Jacob Rees-Mogg, lider eurosceptycznej frakcji Partii Konserwatywnej, złożył list wyrażający brak zaufania do premier Theresy May. Powiedział, że "zamach stanu" jest złym określeniem, ponieważ używa uzasadnionych środków, by odsunąć premier.