Brexit: Przy braku porozumienia armia może wyjść na ulice

Wojsko pracuje nad planami rozmieszczenia wojsk na ulicach Wielkiej Brytanii w przypadku braku porozumienia w sprawie Brexitu.

Podobna operacja została już wprowadzona w życie po atakach terrorystycznych w Manchesterze i Londynie. Podobna mogłaby zostać przeprowadzona, gdyby Wielka Brytania nie osiągnęła z Unią Europejską porozumienia w sprawie Brexitu.

Zespół planistów wojskowych jest w trakcie opracowywania środków nadzwyczajnych w celu rozmieszczenia żołnierzy, aby "zareagować na każdy chaos".

Jak informuje "Sunday Times", około 20 oficerów zostało w zeszłym tygodniu poproszonych o rozpoczęcie planowania "no-deal Brexit".

W przypadku braku porozumienia, armia pomoże policji w utrzymaniu porządku publicznego i dostarczaniu leków do szpitali.

W zeszłym tygodniu szef Sztabu Obrony, generał sir Nick Carter powiedział, że opracowywany jest rozsądny plan awaryjny na wszelkiego rodzaju ewentualności. - Myślę, że na typ etapie ludzie są pewnie, że dojdzie do porozumienia. Jeśli do tego nie dojdzie, jesteśmy gotowi pomóc w każdy możliwy sposób - zadeklarował.

Brytyjska armia ma około 1200 żołnierzy w gotowości, którzy mogą zareagować na daną sytuację w ciągu 24 godzin. Kolejne 10000 żołnierzy jest w stanie pomóc w nagłym wypadku w krótkim czasie.

Po zamknięciu przez May negocjacji z UE ws. umowy rządu odeszło dwóch ministrów - minister ds. brexitu, Dominic Raab oraz minister pracy i emerytur, Esther McVey. Przed tygodniem w akcie sprzeciwu wobec kształtu umowy ws. brexitu z rządu odszedł minister transportu Jo Johnson.

Najpoważniejsze zarzuty stawiane umowie May to fakt, że zmusza ona Wielką Brytanię do pozostania w unii celnej z UE i kierowania się zasadami polityki gospodarczej UE przez trudny do sprecyzowania okres. Zdaniem krytyków May oznacza, że Wielka Brytania będzie musiała kierować się regułami UE bez posiadania wpływu na te reguły.

Do odrzucenia układu namawia m.in. były szef MSZ Boris Johnson. Jego zdaniem korzystniejsze dla Wielkiej Brytanii byłoby opuszczenie UE bez umowy, niż przyjęcie umowy wynegocjowanej przez May.