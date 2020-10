Łomaczenko vs. Lopez. Salta możemy nie zobaczyć

Trzy z nich należą do Ukraińca, jeden do urodzonego w Nowym Jorku, niepokonanego Lopeza. Uważany za najlepszego pięściarza bez podziału na kategorie wagowe Łomaczenko ma na koncie jedną porażkę, sprzed sześciu lat, z Meksykaninem Orlando Salido. Jednak po pierwsze nie była do końca zasłużona, a po drugie warto pamiętać, że dla złotego medalisty olimpijskiego z Pekinu (2008) i Londynu (2012) była to zaledwie druga zawodowa walka, w której już porwał się na urzędującego mistrza świata.

