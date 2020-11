Małe kina są pod ścianą. "Stoimy u progu bankructwa"

Gdy zamykaliśmy to wydanie „Rzeczpospolitej", szefowie multipleksów przygotowywali w tej sprawie wspólną odezwę do branży kinematograficznej i listy do przedstawicieli rządu, w tym ministrów Piotra Glińskiego i Jacka Sasina. Czy przekonają ich do swoich racji – trudno wyrokować.

Wreszcie według niej kina studyjne martwią się także o pracowników: młode osoby zatrudnione w kinach jako bileterzy czy kasjerzy, które zostaną pozbawione dochodu co najmniej do końca roku, bo – według Gabryszewskiej – nikt nie zakłada, że kina otworzą się wcześniej.

Do zamknięcia tego wydania PISF nie odpowiedział na pytania „Rz"o to, jak będzie wyglądać pomoc dla filmowej branży. Jednym z pomysłów na jej dodatkowe wsparcie w czasie epidemii jest tzw. „podatek od Netfliksa", czyli opłata audiowizualna od platform wideo na żądanie. Pierwszy raz miały one uiścić opłatę do końca października. Jak na razie o tym, że to zrobiono, poinformowała jedynie platforma CDA.pl. Zapłaciła 206 tys. zł (przy 3,4 mln zł zysku netto w III kw. br.). Czy opłatę wniosły Netflix lub Ipla, nie wiemy – do zamknięcia tego wydania „Rz" nie uzyskaliśmy komentarzy od tych firm.