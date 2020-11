Covid zmienia polskie firmy w antywirusowe twierdze

– To, ilu pracowników faktycznie będzie pracować z domu, zależy w dużej mierze od możliwości technicznych pracodawcy, w tym od poziomu jego cyfryzacji i od tego, czy ma wdrożony elektroniczny obieg dokumentów – twierdzi Paula Kukołowicz, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według szacunków PIE i „Rzeczpospolitej" w czasie drugiej fali pandemii na pracę zdalną mogłoby przejść ok. jednej trzeciej pracowników w Polsce, czyli 5,3 mln osób. To więcej niż wiosną i latem, gdy – jak wynika z październikowych danych GUS – co czwarty Polak wykonywał swoje obowiązki zawodowe z domu. Średnią podwyższała branża teleinformatyczna, w której siedmiu na dziesięciu pracowników przeszło na tzw. home office (domowe biuro), czy sektor nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie ten odsetek sięgał aż 80 proc.