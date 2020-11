Koronawirus wymusza dodatkową izolację

W antywirusową twierdzę zamieniła się od wiosny Huta Stalowa Wola, gdzie ulokowano m.in. amerykańskie zlecenia na budowę wyrzutni rakietowych do systemu Wisła. Dostęp do zakładu jest ściśle nadzorowany, wszystkie osoby wchodzące na teren HSW są poddawane kontrolnemu pomiarowi temperatury, a wszędzie tam, gdzie to było możliwe, wprowadzono elastyczne formy pracy i rotacyjną wymianę niezbędnych fachowców. Wydłużono też przerwy między zmianami, by pracownicy bez konieczności spotykania się mogli się bezpiecznie wymienić na stanowiskach.

Szacunki OECD wskazują, że średnio w przypadku ok. 40 proc. miejsc pracy można wykonywać ją w formie zdalnej. W Polsce to jedna trzecia, co wynika ze struktury gospodarki, mocno opierającej się na sektorze przemysłowym (ok. 40 proc. zatrudnionych), który wyklucza możliwość przeniesienia pracy do domów pracowników. Chociaż usługi zatrudniają ponad połowę siły roboczej, to duża część tej grupy pracuje w branżach, które wymagają stałej obecności w miejscu pracy, np. w handlu (ok. 2,5 mln osób) lub transporcie (ok. 900 tys. osób). Najbardziej prawdopodobny scenariusz przyszłości to 5–10 proc. pracowników wykonujących obowiązki zdalnie oraz ok. 15-proc. grupa, która będzie miała możliwość pracy zdalnej, ale nie będzie to ich podstawowy sposób wykonywania obowiązków.