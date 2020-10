Rośnie liczba nowych mikrofirm. Dużo zawieszeń

Tym samym indeks mikroprzedsiębiorstw firmy InfoCredit, który opisuje relację nowych działalności do zamykanych, wzrósł z 12 550 pkt do 13 001 pkt. Wskaźnik opisujący relację działalności wznawianych do zawieszanych spadł z -9461 pkt do -14 195 pkt. Najwięcej działalności zawieszono w ostatnich dniach miesiąca. W ostatniej dekadzie września do CEIDG wpłynęło 15 550 takich wniosków. To jednak typowe zjawisko na koniec sierpnia i września, gdy kończy się sezon wakacyjny.

Zdaniem InfoCredit w najbliższych miesiącach nadal warto będzie śledzić wnioski wpływające do CEIDG. Wiąże się to nie tylko z rosnącymi kosztami pracy i trudniejszą sytuacją na rynku pracy. – Z uwagą obserwujemy plany obłożenia spółek komandytowych podatkiem CIT. Z naszych baz danych wynika, że dotknie to blisko 73 tys. przedsiębiorców, którzy są współwłaścicielami ok. 43 tys. spółek komandytowych. Oceniamy, że po zmianach aż 25 proc. takich spółek – odpowiadających za 90 proc. przychodów generowanych przez te biznesy, czyli blisko 300 mld zł rocznie – zapłaci 19-proc. CIT. Efektywne oprocentowanie wspólników tych spółek, czyli głównie polskich przedsiębiorców, wzrośnie do 34 proc., a nawet 38 proc. – mówi Jerzy Wonka, dyrektor ds. rozwoju InfoCredit. W jego ocenie może to skłonić wspólników spółek komandytowych do analizowania innych form prowadzenia biznesu, w tym jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta zaś ma o wiele mniejszą zdolność do odniesienia sukcesu rynkowego.