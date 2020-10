Pandemia: Restauracje i kluby czekają mocne ograniczenia

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że nowe restrykcje dotyczyć mają restauracji, klubów czy salonów fitness i mają objąć cały kraj, a nie tylko strefy czerwone czy żółte. Resort rozważać ma ograniczenie godzin pracy takich obiektów maksymalnie do godziny 22. Realne są również ostrzejsze restrykcje co do liczby gości obsługiwanych jednorazowo. Rozporządzenie wprowadzające taki scenariusz ma zostać opublikowane już niedługo.

