Restauracje jednak nie upadają, a nawet nieco rosną

To duże zaskoczenie dla całego sektora, ale w pierwszym półroczu restauracji i firm gastronomicznych przybyło i to ponad tysiąc. Najwięcej nowych powstało w food truckach.

Zamknięcie gospodarki uderzyło w gastronomię bardzo mocno, lokale mogły sprzedawać tyko na wynos lub z dostawą, co oznaczało rezygnację z takich usług wielu klientów. Choć w efekcie na rynku zapowiadał się prawdziwy pogrom, kondycja firm i determinacja restauratorów były większe, niż można się było spodziewać. Czytaj także: Gastronomia pości w pandemii Poniżej dalsza część artykułu

Przybywa nowych firm – W tym roku w szeroko pojętej branży gastronomicznej Polacy zarejestrowali 3433 firmy, wykreślając 2349. Oznacza to, że polski rynek gastronomiczny wzbogacił się o blisko 1,1 tys. nowych firm, co w stosunku do całego 2019 r. oznacza wzrost o 1,3 proc. – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik wywiadowni Bisnode Polska, która zebrała dane specjalnie dla „Rzeczpospolitej" na podstawie baz GUS. Oznacza to, że na koniec czerwca w branży działało ponad 84,3 tys. firm. W ramach sektora sytuacja jest zróżnicowana.

– W stosunku do 2019 roku najwięcej w 2020 roku przybyło ruchomych placówek gastronomicznych. Ogółem rynek urósł o blisko 5 proc., jednocześnie o blisko procent spadła liczba punktów przygotowujących gotowe dania i napoje – mówi Tomasz Starzyk. Ta ostatnia grupa to firmy zajmujące się dystrybucją posiłków, np. w biurowcach, co jest efektem wciąż popularnej pracy zdalnej.

Innego rodzaju punkty gastronomiczne i firmy usługowe działają coraz prężniej. Rozwija się zarówno segment kateringowy Sweet Gallery, w ramach której działa pięć konceptów: Lodolandia, Rajskie Lody Tajskie, Kołacz na Okrągło, Bafra Kebab oraz SiGelato, ma już łącznie 650 punktów, działa też za granicą. Czytaj także: Restauracje po otwarciu dalej mocno pod kreską

– Na początku kwarantanny nie mieliśmy pewności, jak na to wszystko zareaguje nasz biznes. Okazało się, że wyróżniamy się na tle tradycyjnej gastronomii i nie dotknęły nas restrykcje związane z zamknięciem restauracji oraz lodziarni i cukierni, ponieważ od zawsze działamy w formule sprzedaży przez okienko na wynos – mówi Krzysztof Olesiak, prezes firmy Sweet Gallery. – Zamknięcie gospodarki nastąpiło w marcu, zanim zaczęliśmy sprzedaż lodów. Bafra Kebab jest naszym całorocznym konceptem, w pierwszych dwóch tygodniach restrykcji sprzedaż spadła o 20 proc., ale nie trwało to długo. Już w drugiej połowie kwietnia odrobiliśmy straty i wróciliśmy do poziomu sprzedaży sprzed epidemii. Natomiast od początku maja zanotowaliśmy wzrost o kolejne 30 proc. – dodaje.

Sweet Gallery planuje w tym roku otworzyć w Polsce ok. 150 nowych punktów. Jeśli chodzi o zagranicę, to najszybszy rozwój nastąpi w Niemczech, gdzie pojawi się 50 punktów. – Co rok planujemy rozszerzać naszą sieć o jeden kraj. W tym roku jest to Rumunia – mówi Krzysztof Olesiak.

Ambitne plany rozwoju Inne sieci także mocno rosną. – Mimo wyzwań, które przyniósł 2020 r. i pandemia, kontynuujemy inwestycje. Do tej pory otworzyliśmy osiem restauracji, a w planach do końca roku jest kilkanaście nowych lokali – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's Polska.

Także sieć Max Premium Burgers szuka lokalizacji. – Podtrzymujemy plany rozwoju. Otworzona restauracja w podwarszawskich Babicach i uruchomiony w czerwcu lokal w Tychach to inwestycje rozpoczęte przed pandemią. Ale już w ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych lokali – w Radomiu i drugiego, we Wrocławiu – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" Richard Bergfors, prezes sieci restauracji Max Premium Burgers. – Porównania liczby gości czy obrotów firmy do danych historycznych mogą być mylące z powodu podwojenia liczby lokali w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli jednak odnieść faktyczne wyniki do tych zakładanych w prognozach sprzedaży, tworzonych przed pandemią, to widać, że lokale Drive Thru osiągają już wyniki zgodne z założeniami, natomiast obroty tych w centrach handlowych są wciąż zdecydowanie gorsze od zakładanych – dodał.

Także sieć Sfinks uruchamia nowe lokale. – Szacujemy, że w tym roku – o ile sytuacja w otoczeniu nie ulegnie zmianie – w naszych sieciach przybędzie jeszcze trzy–pięć nowych lokali. Będą to restauracje pod markami Sphinx i Fabryka Pizzy, a być może także kolejna Piwiarnia. Nowe lokale mają powstać, m.in. w Białymstoku i Krośnie. Wszystkie będą działały we franczyzie – mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska. Firma zarządza 159 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski.