Ranking najlepszych miast do życia 2021. Widać skutki pandemii

Po rocznej przerwie The Economist opublikował nowy raport Najlepszych miast do życia. Raport nie pojawił się w 2020 z uwagi na pandemię, która wywróciła wszystko do góry nogami. Wpływ Covid-19 widać jednak w tegorocznym rankingu, zwłaszcza w gwałtownym przesunięciu w dół rankingu wielu europejskich miast. Generalnie w rankingu wysoko są miasta położone w krajach, które dobrze poradziły sobie z pandemią.

- Miasta, które w tym roku znalazły się na szczycie rankingu, to w dużej mierze te, które podjęły rygorystyczne działania w celu powstrzymania pandemii – stwierdziła w oświadczeniu Upasana Dutt z The Economist Intelligence Unit.

Pandemia okazała się jednak także szansą do przesunięcia się w górę rankingu. Mocny wzrost pozycji odnotowały w Europie Madryt i Barcelona, a w USA Honolulu, Houston, Pittsburgh czy Chicago. W przypadku hiszpańskich miast wzrost zawdzięczają one faktowi, że ich systemy opieki zdrowotnej były w tym roku pod mniejszą już presją niż systemy w innych europejskich miastach. Hiszpania wyjątkowo ciężko przeszła pierwszą falę zakażeń, później było już trochę lepiej. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że relatywnie wysokie pozycje amerykańskich miast mogą wynikać z faktu, że obliczając pozycję analitycy The Economist Intelligence Unit przykładają podobną wagę do dostępności prywatnej służby zdrowia czy edukacji, jak do dostępności publicznej służby zdrowia i edukacji.