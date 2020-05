Dostawy jedzenia przeżywają boom

Zamknięcie lokali gastronomicznych w czasie pandemii stało się gwoździem do trumny dla wielu biznesów tego sektora. Antoine Azais, prezes platformy Gastrojob, działającej w branży gastronomicznej, wskazuje, iż wielu dobrze prosperującym firmom, które miały stabilne przychody finansowe i lojalnych klientów, w tym kluczowym momencie zabrakło kapitału obrotowego. Efekt?

Dostrzega on jednak i pozytywne strony obecnej sytuacji. – Prawdopodobnie bardzo długo nie będzie na rynku tylu możliwości dla inwestycji i przejęć. Przedsiębiorstwa, którym udało się przetrwać, powinny rozważyć ekspansję. Tworzenie sieci restauracji lub poszerzanie istniejących będzie teraz znacznie łatwiejsze niż do tej pory – wyjaśnia.

I zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt, który może okazać się kluczowy dla tego sektora. – Nie wszystkie lokale, które się ponownie otworzą, przetrwają w dłuższym okresie. Duża dynamika zmian na rynku nie skończy się od razu, choćby dlatego że mogło dojść do trwałych zmian w preferencjach klientów – tłumaczy prezes Gastrojob. – Co najmniej przez jakiś czas może się utrzymać zwiększona popularność posiłków na wynos. To oznacza, że restauracje powinny zmienić swoje strategie marketingowe i zwrócić większą uwagę na promocję w serwisach zajmujących się dostarczaniem posiłków – dodaje.

Czytaj także: Jedna z najlepszych restauracji świata po pandemii będzie sprzedawać burgery