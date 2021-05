Kwartalny zysk Grupy Cyfrowy Polsat bliski 390 mln zł

Przejęcia, fotowoltaika, ale też większe wykorzystanie usług telekomunikacyjnych i programów telewizyjnych płatnych jednorazowo napędzały przychody grupie Zygmunta Solorza w I kwartale br.

2,97 mld zł przychodów, 1,067 mld zł EBITDA, 487 mln zł zysku operacyjnego i 317,1 mln zł zysku netto oczekiwali po wynikach za pierwszy kwartał 2021 r. Cyfrowego Polsatu analitycy z biur maklerskich. Poniżej dalsza część artykułu

Opublikowane w środę po sesji dane grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza są wyższe i lepsze niż rok wcześniej. Grupa Cyfrowy Polsat w I kwartale br. uzyskała 2,99 mld zł przychodu, 1,08 mld zł EBITDA, 562 mln zł zysku operacyjnego oraz 389,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki matki. Oznacza to odpowiednio wzrost w porównaniu z I kwartałem 2020 r. o: 4,9 proc., 5,5 proc., 21,5 proc. oraz ponad 100 proc.

Wyższe niż przed rokiem przychody grupa zawdzięcza ujęciu wyników Grupy Interia oraz przejmowanych mniejszych stacji telewizyjnych, rosnącemu biznesowi fotowoltaicznemu oraz wyższemu popytowi na usługi telekomunikacyjne w kraju i płatne treści telewizyjne oferowane w formacie „pay per view".

Jak podano, wykorzystanie transmisji danych mobilnych w sieci grupy w I kw. br. było o 27 proc. wyższe niż przed rokiem, gdy jeszcze nie działała sieć 5G Plusa. Obecnie w jej zasięgu jest 12 mln mieszkańców kraju. Przez pierwsze trzy miesiące br. użytkownicy Plusa i Cyfrowego Polsatu zużyli łącznie 442 petabajtów danych.

Wyższe przychody niż przed rokiem grupa uzyskała także z wpływów z reklamy telewizyjnej. Natomiast spadły jej przychody ze sprzedaży sprzętów, takich jak smartfony, co wyjaśnia zakazem handlu w jednym z lockdownów.

Oprócz wyższych przychodów powodem wyższych zysków była mniejsza amortyzacja, co grupa wyjaśnia tym, że przestała odnotowywać spadek wartości aktywów w związku z planowaną sprzedażą udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura. Wyższy niż rok temu wynik netto grupa zawdzięcza także zyskom informatycznej firmy Asseco Poland, w której ma mniejszościowy pakiet udziałów.

W końcu marca grupa świadczyła 18,1 mln usług (o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem) 5,5 mln klientom (spadek o 1,7 proc.). Średni przychód w miesiącu na klienta urósł rok do roku o 6,7 proc. do ponad 90 zł.

W końcu marca grupa świadczyła prawie 15,4 mln usług kontraktowych (o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej) i 2,74 mln usług przedpłaconych (wzrost o 3,7 proc.).

W statystykach usług świadczonych w oparciu o umowę, największy udział (ponad 67 proc.) miały usługi telefonii mobilnej i dostępu do internetu (zarówno radiowego jak i przewodowego). Pod markami Plus i Cyfrowy Polsat grupa sprzedała w sumie 10,37 mln takich usług. Rok temu było to 9,81 mln. Z kolei w segmencie usług pre-paid grupa wykazała na koniec marca 2,51 mln telekomunikacyjnych usług, podczas gdy rok wcześniej 2,47 mln.

Liczba usług płatnej telewizji satelitarnej, IPTV i internetowej Ipli świadczonych przez grupę w końcu marca wynosiła 5,21 mln, wobec 5,16 mln rok wcześniej.

Nieznaczny spadek liczby abonentów płatnej telewizji satelitarnej (do 3,78 mln z 3,81 mln w marcu 2020 r.) rekompensowały wymienione wyżej relatywnie nowe usługi oferowane przez grupę.

W segmencie nadawczym grupa mogła pochwalić się wyższymi niż przed rokiem przychodami z reklamy telewizyjnej, mimo że cały rynek zanotował w tym czasie spadek. Wpływy z reklamy i sponsoringu Telewizji Polsat urosły rok do roku o 3,4 proc. do 271 mln zł. Natomiast cały rynek miał zanotować w tym czasie 1,3-proc. spadek do 921 mln zł.

Grupa Cyfrowy Polsat składa się z kilkudziesięciu spółek. Już po zamknięciu kwartału grupa kupiła 10 proc. udziałów w spółce Plcom, która wg. Krajowego Rejestru Sądowego należy do Jerzego Modrzejewskiego, głównego prawnika Zygmunta Solorza.

Cyfrowy Polsat jest w trakcie oferty zakupu 70 mln akcji Netii po 5,77 zł za walor (zapisy trwają do piątku). Zamierza też kupić 10 proc. eObuwie.pl za 0,5 mld zł. Transakcja ta, według ostatnich komunikatów CCC, obuwniczej grupy Dariusza Miłka która jest głównym właścicielem platformy e-commerce może zostać zrealizowana do 29 czerwca.